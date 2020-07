Milan, Calhanoglu: «Con Pioli sono tornato quello della Bundesliga» (Di giovedì 30 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha parlato della sua crescita con Stefano Pioli in panchina Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, ha rilasciato un’intervista a StarCasinò dove ha parlato della sua crescita con Stefano Pioli e dell’importanza di Ibrahimovic. Pioli – «Grazie a Pioli sono riuscito a tornare il Calhanoglu che giocava in Bundesliga. Siamo contenti del suo rinnovo e del fatto che possiamo giocare ancora per lui». IBRAHIMOVIC – «Quando è arrivato al Milan ci ha aiutato tantissimo e con grande passione. Spero rimanga anche il prossimo anno perché è un giocatore ... Leggi su calcionews24

