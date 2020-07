Milan, boom di vendite per la nuova maglia: +1700% rispetto al 2019 (Di giovedì 30 luglio 2020) È boom delle nuove divise del Milan, che hanno venduto lo stesso numero raggiunto nelle prime tre settimane del 2019 È di solo due giorni fa la presentazione della nuova divisa del Milan per la prossima stagione ma le vendite vanno già a ruba; come riporta La Gazzetta dello Sport, sono già state vendute lo stesso numero di maglie che nel 2019 sono state vendute in tre settimane. Un vero e proprio boom di vendita, in parte legato alla bellezza della maglia in sè ma è soprattutto un chiaro segnale del ritrovato entusiasmo attorno ai rossoneri di Stefano Pioli, capace di produrre dei risultati fenomenali in questo post lockdown. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

