Mihajlovic duro con i suoi: «Domenica meglio se restiamo a casa» – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic è una furia dopo la pesante sconfitta incassata dal suo Bologna contro la Fiorentina. Le parole del tecnico Sinisa Mihajlovic ha commentato molto duramente la sconfitta incassata dal Bologna contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico rossoblù. «Non so cosa sia successo. Primo tempo equilibrato, abbiamo avuto occasioni. Poi dopo i gol subiti non abbiamo reagito. Non posso accettare che la mia squadra molli. Non sono arrabbiato ma deluso, che è peggio. Non salvo niente di stasera. Sembra che i ragazzi stiano aspettando che finisca il campionato. Forse è meglio che Domenica non ci presentiamo. Ora che nessuno si lamenti delle decisioni che verranno prese». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Record negativo per il Bologna: nessuno nella storia della Serie A aveva subito gol per 32 gare di fila ...

Mihajlovic cittadino onorario di Bologna: il post della moglie

Il post di Arianna Mihajlovic per Bologna “Grazie Bologna per tutto quello che hai fatto per noi . Sarai sempre nei nostri cuori”, ha scritto su Instagram accanto a questa immagine potente, poderosa ...

Record negativo per il Bologna: nessuno nella storia della Serie A aveva subito gol per 32 gare di fila ...