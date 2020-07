Migranti positivi, sono 129 in centro di accoglienza vicino Treviso (Di giovedì 30 luglio 2020) A Casier sono 129 i Migranti positivi su 315 test effettuati anche per i 22 operatori. sono tutti asintomatici e scatta la quarantena anche per i negativi Migranti positivi, a Cisier, in provincia di Treviso, sono stati effettuati trecentoquindici tamponi, duecentonovantatré per gli ospiti del centro di accoglienza, l’ex caserma Serena, e ventidue sugli operatori che lavorano nella struttura. A renderlo noto è la Ulss 2 informando anche che per tutti è prevista la quarantena, anche per chi è risultato negativo al test. La notizia è stata anche confermata dal presidente della Regione Luca Zaia da Vo’ Euganeo, città che è andato a visitare, ... Leggi su bloglive

Internazionale : C’è stato un aumento degli arrivi? Quanti migranti positivi al covid-19 sono arrivati in Italia? Perché partono dal… - LegaSalvini : ++ SALVINI: 'IO A PROCESSO E I MIGRANTI ARRIVANO A FROTTE' ++ Altri 49 sbarcati in Sardegna. Rintracciati 140 dei… - LegaSalvini : LAMPEDUSA, SALE A QUATTRO IL NUMERO DEI MIGRANTI POSITIVI AL COVID - AndreaStair : RT @riktroiani: ??Maxi focolaio a #Treviso, al Centro di accoglienza nell'ex Caserma Serena di Casier (#Treviso). Su 315 tamponi - 293 #migr… - AzzurraBarbuto : RT @AzzurraBarbuto: Nuovo focolaio in Veneto: 129 migranti positivi a Treviso Ma per Boschi siamo stati noi a portare l’infezione in Afric… -