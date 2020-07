Migranti, Lampedusa sotto assedio: hot spot al collasso, i turisti hanno paura dei contagi (Di giovedì 30 luglio 2020) Sempre più difficile la situazione sull’isola di Lampedusa: sotto assedio l’hot spot destinato ai Migranti, struttura che scoppia per la continua affluenza in tempo di pandemia. Il sindaco Martello parla chiaro: “I turisti hanno paura dei contagi”. Si fa sempre più difficile la situazione a Lampedusa. A gravare sull’economia e il turismo dell’isola non è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

«Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Latina Damiano Coletta accolgono 55 immigrati, giunti da Lampedusa, all’Expo del capoluogo, colpendo di fatto il turismo ...

Migranti: 4 sbarchi a Lampedusa, arrivati 47 profughi

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Questa mattina a Lampedusa ci sono stati 4 sbarchi ... uno con 10 tunisini e l'altro con 21 migranti, fra cui 4 minori e 5 donne, una delle quali ucraina. Tutti sono stati ...

«Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Latina Damiano Coletta accolgono 55 immigrati, giunti da Lampedusa, all'Expo del capoluogo, colpendo di fatto il turismo ...