Migranti: Agrigento, arrestato tunisino destinatario di decreto espulsione (Di giovedì 30 luglio 2020) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) - Un cittadino tunisino, destinatario di decreto di espulsione, poiché rientrava in Italia entro i previsti cinque anni dall'effettivo rimpatrio, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Agrigento, come disposto dal Magistrato di turno. L'uomo è stato sottoposto ali arresti domiciliari presso il C.A.S. “Villa Sikania” di Siculiana (Agrigento). Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Agrigento Il centro migranti è un colabrodo: altri 50 in fuga ad Agrigento ilGiornale.it Emergenza migranti, il sindaco di Agrigento: "Scappano? Lo Stato faccia lo Stato"

Infiniti e senza sosta gli sbarchi di migranti in provincia di Agrigento. E senza sosta anche i tentativi di fuga da centri d'accoglienza. "Lo Stato faccia lo Stato. Nessuno vorrà vedere più, altrimen ...

Infiniti e senza sosta gli sbarchi di migranti in provincia di Agrigento. E senza sosta anche i tentativi di fuga da centri d'accoglienza. "Lo Stato faccia lo Stato. Nessuno vorrà vedere più, altrimen ...