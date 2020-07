Migranti, 129 positivi nel Centro di Treviso. Il sindaco: “Danno incalcolabile”. La storia: “Proprio oggi avevo il colloquio di lavoro” (Di giovedì 30 luglio 2020) Finiscono in quarantena tutti gli ospiti del Centro di accoglienza nell’ex Caserma Serena di Casier (Treviso): i 315 tamponi – 293 sui Migranti e 22 sugli operatori – hanno evidenziato 129 positività al coronavirus. “Il quadro è sotto controllo, sono certo che la situazione sarà gestita con la massima ragionevolezza”, ha commentato il sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Dal primo cittadino di Treviso, Mario Conte, arrivano invece le critiche al governo: “Il nuovo focolaio all’interno della struttura genera un danno incalcolabile, anche in termini di immagine, al nostro territorio del quale lo Stato dovrà rendere conto“. Lo screening al Centro di accoglienza è stato completato questa ... Leggi su ilfattoquotidiano

