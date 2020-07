Migranti, 129 positivi al coronavirus in un centro d'accoglienza nel Trevigiano (Di giovedì 30 luglio 2020) È stato completato lo screening al centro di accoglienza situato nell’ex Caserma Serena di Casier (Treviso): complessivamente sono stati eseguiti 315 tamponi - 293 sui Migranti e 22 sugli operatori - che hanno evidenziato 129 positività tra gli ospiti. Lo rende noto l’Ulss 2 sottolineando che i positivi, tutti asintomatici, sono stati immediatamente isolati all’interno della struttura. La quarantena è estesa anche ai negativi. L’allarme era scattato dopo aver scoperto i primi 3 casi Leggi su huffingtonpost

