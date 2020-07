Mette in vendita quattro pneumatici su internet, gli rubano 3500 euro (Di giovedì 30 luglio 2020) I carabinieri di Pieve del Grappa hanno denunciato per il reato di truffa, un 32enne della provincia di Perugia , già noto alla Giustizia per una serie di precedenti penali. L'indagato aveva ... Leggi su trevisotoday

JManiaSite : La #Juve presenta e mette subito in vendita la nuova #maglia 2020-2021: debutterà contro la Roma sabato, ma stando… - dado75x : @Noiconsalvini 2/2....... ORGANIZZATE LE FARMACIE E DETTATE LE REGOLE PER LA VENDITA DI TEST DI VERIFICA COVID DA F… - sportli26181512 : NBA, all'asta le scarpe con cui Jordan distrusse un tabellone a Trieste: valgono 850.000$: La casa d'aste londinese… - ilGamberoRosso : Coprifuoco e alcol al bando, ma non per evitare assembramenti. Piuttosto per limitare i ricoveri in ospedale. La st… - Angelredblack1 : @MorrettaAndrea @JonnyDevil80 @MARCELGuillaum5 La Roma lo mette in vendita Zaniolo. Più facile che vada alla Juve ma chissà -

Coca-Cola supporta bar e ristoranti nel post Covid

Si chiama “ComeMaiPrima” ed è il progetto ideato da Coca-Cola per supportare il mondo della ristorazione che sta ripartendo tra molte difficoltà. In Veneto, dove Coca-Cola ha il suo più grande stabili ...

Università Padova, online piattaforma per agevolazioni da remoto

Roma, 30 lug. (askanews) - L'Università di Padova ha messo in campo un pacchetto di agevolazioni agli studenti e alle famiglie, pari a 15 milioni di euro, come supporto per reagire alla crisi finanzia ...

