Mette il figlioletto di 7 mesi sotto il rubinetto dell'acqua bollente: marocchino arrestato (Di giovedì 30 luglio 2020) Mette il figlioletto di 7 mesi sotto il rubinetto dell'acqua bollente, quarantenne marocchino arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. È accaduto ieri sera nel quartiere Prenestino a , come ... Leggi su leggo

Notiziedi_it : Roma, mette il figlioletto di sette mesi sotto l’acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo - ItaliaNEWS : Roma, mette il figlioletto di sette mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Roma, mette il figlioletto di sette mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo [di FRANCESCO SALVATORE] [aggior… - rep_roma : Roma, mette il figlioletto di sette mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo [di FRANCESCO SALVATOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Mette figlioletto Roma, mette il figlio neonato sotto l'acqua bollente dopo un litigio con la moglie: arrestato Il Messaggero Roma, mette il figlioletto di sette mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo

Ha messo sotto l’acqua bollente il figlioletto di 7 mesi provandogli ustioni di secondo grado. Ieri è finito in manette un uomo di 43 anni di origine marocchina. Si trovava agli arresti domiciliari ...

Roma, mette il figlio neonato sotto l'acqua bollente dopo un litigio con la moglie: arrestato

Mette il figlioletto di 7 mesi sotto il rubinetto dell’acqua bollente, quarantenne marocchino attestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. È accaduto ieri sera nel quartiere Prenestino. Il ...

Ha messo sotto l’acqua bollente il figlioletto di 7 mesi provandogli ustioni di secondo grado. Ieri è finito in manette un uomo di 43 anni di origine marocchina. Si trovava agli arresti domiciliari ...Mette il figlioletto di 7 mesi sotto il rubinetto dell’acqua bollente, quarantenne marocchino attestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. È accaduto ieri sera nel quartiere Prenestino. Il ...