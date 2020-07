METEO sino 5 Agosto: Italia sotto il CALDO asfissiante. DOMENICA cambiamento (Di giovedì 30 luglio 2020) METEO sino AL 5 Agosto 2020, ANALISI E PREVISIONE Il rovente anticiclone africano, nonostante qualche locale disturbo temporalesco sul Nord Italia, ora sta arrivando nella sua fase culminante, libero per espandersi ulteriormente su tutta l’Italia e non soltanto. Le temperature sono in ulteriore salita e si registrano punte fino a 40 gradi soprattutto al Centro-Sud, anche qualcosa di più in Sardegna. Il gran CALDO si appresta a coinvolgere anche mezza Europa, soprattutto Francia e Germania, sebbene in queste zone si rivelerà solo una breve fiammata. Il richiamo CALDO africano verso latitudini più settentrionali sarà dettato da una nuova saccatura a ridosso del Regno Unito, in graduale avanzata verso est. Il ... Leggi su meteogiornale

