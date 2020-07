Meteo ROMA: CALDO e AFA terribile, scenario invariato sino a tutto il weekend (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà CALDO e afa ai massimi, con la fiammata africana che convoglierà ulteriori masse d'aria rovente in quota. Un graduale calo termico interverrà tra domenica e l'inizio della nuova settimana. Giovedì 30: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Venerdì 31: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Sabato 1 agosto: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da ... Leggi su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - Ossmeteobargone : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata.Temperature attese: 25°/36°C. Ecco le previsioni #meteo per domani: - Ossmeteobargone : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: 25°/37°C. Ecco le previsioni #meteo per domani: - paolorm2012 : Caldo a Roma, arriva l'afa: venerdì 31 luglio bollino rosso in città - tincho_ps88 : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: 25°/37°C. Ecco le previsioni #meteo per domani: -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ROMA Meteo Roma: previsioni per giovedì 30 luglio previsioni RomaDailyNews Meteo ROMA: CALDO e AFA terribile, scenario invariato sino a tutto il weekend

Il meteo su Roma vedrà caldo e afa ai massimi, con la fiammata africana che convoglierà ulteriori masse d'aria rovente in quota. Un graduale calo termico interverrà tra domenica e l'inizio della nuova ...

Himera al traguardo, strade provinciali ko: 375 milioni fermi in attesa del sì di Roma

04:22Palermo, medico minacciato al pronto soccorso di Villa Sofia 04:22Himera al traguardo, strade provinciali ko: 375 milioni fermi in attesa del sì di Roma 03:00Trapani, le fiamme avvolgono Monte ...

Il meteo su Roma vedrà caldo e afa ai massimi, con la fiammata africana che convoglierà ulteriori masse d'aria rovente in quota. Un graduale calo termico interverrà tra domenica e l'inizio della nuova ...04:22Palermo, medico minacciato al pronto soccorso di Villa Sofia 04:22Himera al traguardo, strade provinciali ko: 375 milioni fermi in attesa del sì di Roma 03:00Trapani, le fiamme avvolgono Monte ...