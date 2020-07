Meteo NAPOLI: SOLE e CALDO AFOSO per il resto della settimana (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà all'insegna di SOLE e afa opprimente sino al weekend, poi interverrà aria più secca a rendere il clima più gradevole, pur con temperature che si manterranno elevate. Giovedì 30: sereno. Temperatura da 22°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Venerdì 31: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Sabato 1 agosto: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Fase STABILE e ASCIUTTA nonostante il transito di qualche NUBE IRREGOLARE, ecco le previsioni - SimoneT77326017 : RT @Pazzesco_CY: Oggi è stata diramata in Campania una allerta meteo per il troppo caldo... Ecco la soluzione, prendiamo esempio da @canya… - NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho -