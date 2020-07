Meteo MILANO: il CALDO raggiungerà il top per sabato, poi improvviso refrigerio (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Meteo su MILANO resterà all'insegna di CALDO e afa, con la fiammata calda che toccherà il culmine sabato quando sono attesi picchi di 38 gradi. Successivamente ci sarà un brusco calo termico verso valori più consoni alla norma. Giovedì 30: quasi sereno. Temperatura da 23°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Venerdì 31: sereno. Temperatura da 24°C a 36°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. sabato 1 agosto: sereno. Temperatura da 25°C a 38°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in ... Leggi su meteogiornale

