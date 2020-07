Meteo, caldo torrido ma anche temporali nel weekend: le previsioni regione per regione (Di giovedì 30 luglio 2020) Un vasto anticiclone si espande, in queste ore, dall’Africa verso l’Italia: da Nord a Sud la colonnina di mercurio aumenta sensibilmente e il tempo si mantiene piuttosto stabile su tutte le regioni. Il team del sito www.ilMeteo.it comunica che le giornate più calde di questa prima parte dell’estate saranno quelle di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, quando si raggiungeranno valori prossimi ai 35/36°C ad Aosta, Bolzano, Torino, Milano e fino a 38/39°C a Bologna e Ferrara. Solo qualche grado in meno a Venezia (33°C) e Genova con 28/29°C. Al Centro toccheremo picchi fino a 40°C nelle aree interne della Toscana, come a Firenze. Roma salirà a 37/38°C, come pure Perugia. Un po’ meno caldo solamente lungo i litorali adriatici: ad Ancona si raggiungeranno comunque i 34°C. ... Leggi su caffeinamagazine

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - Agenzia_Ansa : Caldo fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso #Meteo #ANSA - Corriere : Caldo e afa: l’aria del Sahara sull’Italia, in Sardegna 43 gradi - solonews1011 : RT @3BMeteo: Conto alla rovescia iniziato... Dato il #caldo più che #CountdownToMars è #CountdowntoCool ???? - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Caldo fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso #Meteo #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo caldo Meteo: CALDO e AFA nei PROSSIMI GIORNI. Ecco le zone DOVE Si Soffrirà di Più il DISAGIO FISICO iLMeteo.it Ondate di caldo più intense in luglio negli anni '2000

Nelle ondate calde però l’intensità di un’ondata di caldo non è l’unico parametro che caratterizza il disagio psico-fisico procurato. Nella sopportabilità di un’ondata di caldo gioca un ruolo fondamen ...

Meteo Bologna, caldo da bollino rosso anche sabato primo agosto

Immagine di repertorio (Fotogramma). Caldo africano sull'Italia con i termometri voleranno fino a 40°C, in particolare sulla Toscana, con punte anche superiori sulle zone interne delle due Isole ...

Nelle ondate calde però l’intensità di un’ondata di caldo non è l’unico parametro che caratterizza il disagio psico-fisico procurato. Nella sopportabilità di un’ondata di caldo gioca un ruolo fondamen ...Immagine di repertorio (Fotogramma). Caldo africano sull'Italia con i termometri voleranno fino a 40°C, in particolare sulla Toscana, con punte anche superiori sulle zone interne delle due Isole ...