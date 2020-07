Meteo CAGLIARI: CALDO esagerato sino al weekend, poi in ridimensionamento (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Meteo su CAGLIARI si manterrà ancora soleggiato e molto CALDO, con picco atteso per sabato quando si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Da domenica arriverà un po' di maestrale, che porterà un lieve calo delle temperature. Venerdì 31: quasi sereno. Temperatura da 22°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 6 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Sabato 1 agosto: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 39°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 10 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Domenica 2: sereno, ventoso. Temperatura da 23°C a 36°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 19 ... Leggi su meteogiornale

zazoomblog : Meteo Cagliari domani venerdì 31 luglio: cielo sereno - #Meteo #Cagliari #domani #venerdì - serenella_betti : RT @SardegnaG: #Caldo: settimana rovente anche in Sardegna con temperature fino a 43 gradi nelle zone interne - davidfarina75 : RT @SardegnaG: #Caldo: settimana rovente anche in Sardegna con temperature fino a 43 gradi nelle zone interne - caterinacorda1 : RT @SardegnaG: #Caldo: settimana rovente anche in Sardegna con temperature fino a 43 gradi nelle zone interne - alessiocrobu : RT @SardegnaG: #Caldo: settimana rovente anche in Sardegna con temperature fino a 43 gradi nelle zone interne -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo CAGLIARI Meteo CAGLIARI 31/07/2020: sole e caldo oggi e nel weekend iL Meteo Meteo CAGLIARI: CALDO esagerato sino al weekend, poi in ridimensionamento

Il meteo su Cagliari si manterrà ancora soleggiato e molto caldo, con picco atteso per sabato quando si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Da domenica arriverà un po' di maestrale, che porterà un lieve c ...

La Juve perde a Cagliari, la Roma si prende il 5° posto nonostante il poker del Milan

La Roma vince 3-2 in casa del Torino e sigilla definitivamente il quinto posto in classifica, aggiudicandosi la qualificazione ai gironi di Europa League, in attesa di riprendere l’avventura finale pr ...

Il meteo su Cagliari si manterrà ancora soleggiato e molto caldo, con picco atteso per sabato quando si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Da domenica arriverà un po' di maestrale, che porterà un lieve c ...La Roma vince 3-2 in casa del Torino e sigilla definitivamente il quinto posto in classifica, aggiudicandosi la qualificazione ai gironi di Europa League, in attesa di riprendere l’avventura finale pr ...