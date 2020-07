Messi Inter, operazione da 260 milionI: Zhang ha già sondato il terreno (Di giovedì 30 luglio 2020) Messi all’Inter è un’operazione da quasi 260 milionI: nei mesi scorsi Zhang Jindong ha sondato il terreno per capire la fattibilità La Gazzetta dello Sport rilancia con forza il sogno Messi all’Inter. Il quotidiano mette in parallelo le parole dell’a.d. Beppe Marotta degli ultimi giorni con quelle del gennaio 2018, quando cominciavano a circolare le prime voci di Ronaldo alla Juventus e lui del club bianconero era dirigente. In effetti le smentite sono simili se non uguali ma la situazione tra i due campioni è ben differente. Perché il legame tra Madrid e Cristiano non era lo stesso di quello che c’è tra Leo e Barcellona, pur tenendo in considerazione lo scarso feeling ... Leggi su calcionews24

