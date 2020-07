Messi-Inter, il retroscena: la mossa della dirigenza prima della scadenza della clausola al 31 maggio (Di giovedì 30 luglio 2020) Quel nome che continua a rimbalzare nella testa dei tifosi dell’Inter: Leo Messi. Lo ribadiamo, continua ad essere una suggestione, come confermato da Beppe Marotta. Sarebbe un’operazione molto onerosa dal punto di vista economico, ma il tecnico Antonio Conte avrebbe a disposizione in calciatore più forte al mondo insieme a Cristiano Ronaldo. Una sfida che aumenterebbe ulteriormente il prestigio della Serie A. Il rapporto tra la Pulce e il Barcellona non è come quello degli ultimi anni, qualcosa sembra essersi rotto e per questo motivo sono iniziate a circolare voci su un possibile addio al club spagnolo. I costi dell’operazione sarebbero altissimi. Ma anche i ricavi. La differenza con l’affare Ronaldo-Juventus sono evidenti. Il portoghese è andato via ... Leggi su calcioweb.eu

