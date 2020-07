Meloni sul Reddito di Cittadinanza dovrebbe solo tacere (Di giovedì 30 luglio 2020) Si è offesa la “Giorgia” perché le ho detto che non può offendere chi percepisce il Reddito di Cittadinanza definendoli “strapagati” perché la vera strapagata è lei che è deputata e consigliera comunale di Roma ma in Aula non c’è quasi mai!!! Mi ha scatenato contro i suoi soldati con comunicati stampa offensivi e inconsistenti nel merito. Non mi toccano nemmeno e mi scivolano addosso! Se ne facciano una ragione non mi intimidiranno! Pretendo rispetto per i papà e le mamme che magari hanno perso il posto di lavoro e grazie al Reddito di Cittadinanza non vivono la disperazione di non sapere cosa portare in tavola. Facile parlare male di chi è in difficoltà con il portafoglio pieno! RISPETTO! Se ne facciano una ragione la ... Leggi su ilblogdellestelle

