Meglio altro deficit che il Mes. Ma i soldi vadano all’economia reale (Di giovedì 30 luglio 2020) di Gianluigi Paragone. …e scostamento sia. Se l’alternativa devono essere quegli strumenti finanziari che regalano ai creditori una posizione di privilegio (la cui soddisfazione dev’essere onorata prima degli altri creditori), allora non ho paura di azionare la leva del deficit. E dire sì a un ulteriore indebitamento. Ma la questione è: i soldi generati dallo scostamento dove finiscono? Mi spiego. Il fuoco, se ho freddo, mi serve per scaldarmi. E se ho fame serve per cuocere ciò che mangerò. Ma se lo stesso fuoco finisce tra le mani dei piromani ecco che allora il fuoco diventa pericoloso, non in sé ma per chi lo maneggia. I soldi generati a deficit sono soldi che se utilizzati da “piromani” perdono efficacia. Nell’ascoltare ... Leggi su ilparagone

davidealgebris : Tutta questa voglia di Statalismo non è altro che modo per dare Poltrone e lavoro a tanti mediocri. La concorrenza… - Daniele0256 : @Alvinsupersta11 No, al Napoli. Sarri è stato un dipendente e come tale ha cercato di fare il meglio con tutti i s… - Andrea98583105 : @la4stella Ho già risposto alla stronzata che hai scritto. Non c’è altro da aggiungere o meglio si, ma sarebbe come… - Manicomitico : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ok. Hai altro da proporre oppure questo è il meglio che riesci ad esprimere come po… - iremma7 : RT @marrmat: “Se volete tenermi calma con il caffè per tre mesi, è meglio che me lo iniettiate in vena. Vado nel mio ufficio a piangere, vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio altro Gianluigi Paragone e la trappola del Mes: meglio fare altro deficit Il Tempo Emotet, il malware che ruba gli allegati delle nostre email per ingannarci meglio

Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli ...

Coronavirus, Zaia: «I pieni poteri sul Covid vanno dati alle Regioni»

«I pieni poteri vanno dati alle Regioni che hanno dimostrato di poter gestire l’emergenza meglio di chiunque altro». Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia a Vo’ parlando delle ...

Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli ...«I pieni poteri vanno dati alle Regioni che hanno dimostrato di poter gestire l’emergenza meglio di chiunque altro». Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia a Vo’ parlando delle ...