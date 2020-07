Meghan Markle, che errore! Mai «taroccare» il passato (Di giovedì 30 luglio 2020) Da Meghan Markle ci aspettavamo di più. Nata a Los Angeles con l’ambizione della recitazione – con alle spalle un matrimonio (e un divorzio) e oltre 10 anni di gavetta senza essere riuscita a giocare nella serie A di Hollywood ma solo ad andarci vicino – da quasi sei mesi non ne fa una giusta. Certo, diventare indipendenti in tempo di pandemia non è cosa semplice, ma lei e Harry oggi sono in una situazione di stallo. Tanto che il Telegraph usa la loro nuova biografia Finding Freedom, ufficialmente non autorizzata ma ufficiosamente approvata, per fargli il verso. «Dopo aver finalmente trovato la libertà, Harry e Meghan non sono mai stati più intrappolati di così», recita un editoriale a tutta pagina. Leggi su vanityfair

isadoraperfei : se eu fosse a meghan markle nd disso estaria acontecendo - JohSogos : RT @tempoweb: #BrooklynBeckham sposa #NicolaPeltz e invita #harry con #MeghanMarkle - tempoweb : #BrooklynBeckham sposa #NicolaPeltz e invita #harry con #MeghanMarkle - BlitzTVit : #Kate e #Meghan, l’ultimo sgarbo: la Markle rifiuta un mazzo di fiori. Secondo i tabloid tra le due cognate ci sare… - vogue_italia : Obiettivamente, con questo caldo, il pensiero di asciugare i capelli col phon e passare la piastra non è proprio ac… -