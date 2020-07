Matrimonio Ventura-Terzi, la previsione di Sgarbi: "Durerà tre anni e mezzo" (Di giovedì 30 luglio 2020) “Durerà tre anni e mezzo”. Vittorio Sgarbi lancia un pronostico sulla tenuta del Matrimonio annunciato tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Un’uscita a sorpresa, piena di ironia, avvenuta giovedì a Ogni Mattina, durante un faccia a faccia con Alessio Viola.“Terzi lo conosco, è un seduttore seriale. Dopo un po’ si stanca”, ha insistito il critico d’arte. Le nozze tra i due sono state confermate nei giorni scorsi dalla conduttrice, che ha svelato anche il luogo in cui si pronuncerà il sì: Rimini. 30 luglio 2020 17:01. Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio Ventura

Elettra Lamborghini età 26 anni compiuti lo scorso 17 maggio, è la ricca ereditiera della casa di auto e prodotti di lusso Lamborghini, conosciuta in Italia e nel mondo, per aver partecipato a diversi ...Scrive la figlia Paola Scola in “Chiamiamo il babbo”, tra i tanti aneddoti affettuosi e divertenti su Sordi, proprio a proposito delle nozze dei suoi: “Il prete che officiava il matrimonio era tedesco ...