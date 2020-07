Massa Lubrense, tre camerieri in quarantena nel ristorante frequentato da Gattuso e dai calciatori (Di giovedì 30 luglio 2020) Abbiamo raccontato, ieri, il caso del ristorante di Massa Lubrense in cui si sono registrati alcuni contagi tra i camerieri. Un caso che ha scatenato l’ira del presidente della Regione Campania, De Luca, perché, quando si è andati a tracciare i contatti del primo positivo, si è scoperto che numerosi clienti avevano fornito dati falsi, rendendosi irrintracciabili. Oggi Il Mattino fornisce qualche elemento in più. Innanzitutto il nome del locale. Si tratta de “Lo Scoglio” di Marina del Cantone. Qui, il 17 luglio, hanno cenato i ragazzi romani trovati positivi dopo il viaggio a Capri (passati anche per il Cilento) Alla notizia del primo positivo, sono scattati subito i controlli e lunedì sera è arrivata la conferma che tre camerieri del ... Leggi su ilnapolista

Yogaolic : RT @fanpage: Hanno fornito generalità inventate al momento della registrazione e non è stato possibile rintracciarli per ricostruire i cont… - 31ue30x : RT @fanpage: Hanno fornito generalità inventate al momento della registrazione e non è stato possibile rintracciarli per ricostruire i cont… - sorrentopress : Tre contagiati tra lo staff de Lo Scoglio di Massa Lubrense - napolista : Massa Lubrense, tre camerieri in quarantena nel ristorante frequentato da Gattuso e dai calciatori Sul Mattino il p… - fanpage : Hanno fornito generalità inventate al momento della registrazione e non è stato possibile rintracciarli per ricostr… -