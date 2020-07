Mascherina, distanziamento e divieti vari. Ecco che cosa cambia con il nuovo Dpcm (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Domani entrerà in vigore il nuovo Dpcm con i paletti fissati dal governo giallofucsia sul fronte dell’epidemia di coronavirus in assenza di epidemia, visto che – dati alla mano – i nuovi contagi stanno scomparendo (fatta eccezione per quelli importati con gli sbarchi dei clandestini). Come è noto, il premier ha chiesto e ottenuto dal Parlamento la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. In tal modo Giuseppe Conte può continuare a decidere da solo, bypassando il Parlamento. I dettagli del nuovo Dpcm del 31 luglio saranno messi a punto nel confronto tra il premier, il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari regionali Francesco Boccia con i governatori. In primo piano le linee guida da stabilire per arginare i contagi di ... Leggi su ilprimatonazionale

serracchiani : La pandemia non è assolutamente superata: ci siamo lasciati alle spalle la fase più acuta speriamo, ma dobbiamo ess… - tipo_bipolare : Ma quelli che adesso vanno dappertutto senza mascherina, ti abbracciano appena ti vedono e non mantengono il distan… - manu_etoile : RT @fra_tante: Mascherina, distanziamento e divieti vari. Ecco che cosa cambia con il nuovo Dpcm | Il Primato Nazionale EVVAI CON LE MASCHE… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: È nata la mascherina tecnologica in grado di lanciare un alert in caso di mancato distanziamento, misurare la temperat… - mludodc : RT @fra_tante: Mascherina, distanziamento e divieti vari. Ecco che cosa cambia con il nuovo Dpcm | Il Primato Nazionale EVVAI CON LE MASCHE… -