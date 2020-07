Martina Franca: dall’incontro fra operatori della ristorazione l’idea di una manifestazione delle eccellenze enogastronomiche Associazione Horeca "al lavoro per presentare il progetto" (Di venerdì 31 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Associazione Horeca: L’Associazione Gruppo Ho.Re.Ca MF aps ha creato una rete fra operatori del settore ristorazione e beverage di Martina Franca che insieme affrontano le problematiche delle aziende associate. Creando nel territorio le condizioni per il rilancio del settore con una visione a medio e lungo termine. In questo contesto la birreria “Fratelli di Pinta” e “Gaonas Officine del gusto” hanno creato un evento, che si è svolto il 29 luglio presso la Birreria collegando le due eccellenze con una degustazione di piatti realizzati dallo chef Gianfranco Palmisano e birre proposte in abbinamento, 5 piatti con 5 diverse birre. Esperimento positivo e da ... Leggi su noinotizie

Stefania Bonfadelli, figlia adottiva di Franca Valeri, è anche una importantissima soprano italiano. Da più di qualche anno è scattata la scintilla con la famosa attrice, che ha deciso di.. Stefania B ...

Storia di due fratelli di Martina Franca, Vincenzo (Michele Cipriani) e Sabino (Michele Venitucci), e delle rispettive compagne, Maja (Deniz Özdogan) e Angela (Sara Putignano). Vincenzo e Sabino ...

