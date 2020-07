Marco Carta fidanzato, finalmente il bacio su Instagram: «Non mi è mai piaciuto sbandierare, ma…» (Di giovedì 30 luglio 2020) Riservatissimo sulla propria vita privata Marco Carta si lascia finalmente andare mostrandosi felice insieme al fidanzato Sirio Campedelli. Insieme da cinque anni, il cantante e la sua dolce metà si sono ritrovati per dar inizio alle vacanze. Lo annuncia l’ex vincitore di Amici con un post sibilino che sembra voler profetizzare qualcosa di importante per l’anno che verrà. “La nostra estate che comincia… – scrive Marco tra le pagine del proprio account Instagram – Sarà bellissima!”, immagina già. Per poi lasciare una porta aperta (e misteriosa) sul futuro: “E la prossima? – aggiunge con un’emoticon che vuole spingere al silenzio e tanti puntini di sospensione – di più”. Che sia ... Leggi su urbanpost

BiaNer1 : RT @viverefermo: Porto San Giorgio: Jo Squillo, Marco Carta e Viola Valentino venerdì 31 luglio in piazza Matteotti per il trofeo “Nilla Pi… - Marco_Freccero : Anima di carta di Maria Teresa Steri: 7 blog per un autore - Alessio Del Debbio - gc_calvanese : @kravotz @marco_rogerio_ @dianartemide12 Poi che sulla carta Cavani è più forte ok!!! Però economicamente non esiste - noEUROpeista : @GiaCa1975 @PonytaEle @GiorgiaMeloni @marco_gervasoni @FratellidItalia @Montecitorio No, non credo affatto. Qui esi… - rosy1143 : RT @RADIOEFFEITALIA: Marco Carta - Non so più amare -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Porto San Giorgio: Jo Squillo, Marco Carta e Viola Valentino venerdì 31 luglio in piazza Matteotti per il trofeo “Nilla Pizzi” Vivere Fermo Marco Carta presenta il suo fidanzato: nella foto su Instagram sono bellissimi

Pur essendo sempre molto riservato, questa volta Marco Carta ha saputo sorprendere i suoi fan con una foto bellissima: il cantante, in vacanza in Sardegna, si gode il mare in compagnia del suo fidanza ...

Nuova inchiesta per la strage di Bologna, Gelli mandante

Per lunghi anni i familiari delle vittime della Strage di Bologna hanno chiesto di conoscere i mandanti dell'attentato. Era il tassello mancante e fondamentale, il lato oscuro da scoprire per fare com ...

Pur essendo sempre molto riservato, questa volta Marco Carta ha saputo sorprendere i suoi fan con una foto bellissima: il cantante, in vacanza in Sardegna, si gode il mare in compagnia del suo fidanza ...Per lunghi anni i familiari delle vittime della Strage di Bologna hanno chiesto di conoscere i mandanti dell'attentato. Era il tassello mancante e fondamentale, il lato oscuro da scoprire per fare com ...