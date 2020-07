Marchio Bossa online con il nuovo singolo (Di giovedì 30 luglio 2020) Marchio Bossa online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Non c’è caffè” feat. Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo Disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “NON C’È CAFFÈ” (Playaudio) il nuovo singolo dei Marchio Bossa feat. Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo, che anticipa l’ottavo album. A proposito della canzone, il gruppo commenta: «Tre minuti di allegria e distensione. “Non c’è caffè” é… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

RadioSkyMusic : Marchio Bossa - Dov'è -- - FalcoOrnella : SUMMER LIVE TONES 2020. IX edizione. Villa Comunale Napoli..spazio antistante Casina Pompeiana 30 luglio Marchio Bo… - VinnyVinile : MARCHIO BOSSA presenta il nuovo singolo: “NON C’È CAFFÈ” (Feat. Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo) - Dj_JoeFlanger : MARCHIO BOSSA presenta il nuovo singolo: “NON C’È CAFFÈ” (Feat. Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo) - DannyPhaser : MARCHIO BOSSA presenta il nuovo singolo: “NON C’È CAFFÈ” (Feat. Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo) -

Ultime Notizie dalla rete : Marchio Bossa

S&H Magazine

Al via #ARTerie, rassegna culturale con oltre 100 eventi a ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria), in programma in più luoghi del centro e della periferia della città: Maschio Angioino, Villa C ...#ARTerie propone oltre 100 eventi, a ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria), in programma in più luoghi del centro e della periferia della città: Maschio Angioino, Villa Comunale, Parco del Pog ...