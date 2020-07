Mara Venier e Nicola Carraro, la conduttrice organizza le nozze bis per fine estate (Di giovedì 30 luglio 2020) Superati i duri momenti della malattia del marito, la conduttrice organizza le nozze bis per fine estate: «Sarà il ventesimo anniversario del nostro incontro», ha detto. E c’è pure un altro evento in vista Mara da tempo che Mara Venier cullava il desiderio di sposare una seconda volta l’uomo della sua vita, Nicola Carraro. E a fine estate questo sogno diventerà realtà. «Ho deciso di risposarmi con Nicola. L’avevamo già stabilito l’anno scorso. A settembre sarà il ventesimo anniversario dal nostro incontro e questo matrimonio lo facciamo in Puglia», ha annunciato la ... Leggi su aciclico

