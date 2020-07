Mai dimenticare di controllarsi per prevenire il tumore al seno, lo ricorda ghd (Di giovedì 30 luglio 2020) È da sedici anni che ghd supporta enti benefici per la ricerca contro i tumori femminili e quest’anno per continuare a sostenere la causa ha lanciato una nuova collezione «Take Control Now» con un messaggio ben preciso: bisogna prestare attenzione e tempo al proprio seno davanti allo specchio per «scovare» ciò che va affrontato il prima possibile. Guardarsi e autocontrallarsi ogni mese è un modo per prevenire il cancro. Leggi su vanityfair

Con una nuova collezione in edizione limitata di ghd, il brand di tool per l'hair styling, si pone ancora una volta al fianco della ricerca contro il cancro al seno donando a «Pink is Good», progetto ...

“Mai dimenticare era la lezione del nonno partigiano. E noi, non dimenticheremo”, camera ardente in Comune a Viareggio

La sala di rappresentanza del comune di Viareggio sarà allestita come camera ardente per il nonno partigiano a partire da domani, nella tarda mattinata, secondo le disposizioni dela Misericordia di To ...

