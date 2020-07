Maglietta fradicia e nessun reggiseno, ecco il risultato: Patty Pravo, una foto pazzesca a 72 anni | Guarda (Di giovedì 30 luglio 2020) Audace, davvero molto audace. Si parla della intramontabile Patty Pravo, che oggi di anni ne ha la bellezza di 72, ma non esita neppure un istante prima di deliziare i suoi seguaci su Instagram con un'immagine "proibita", ad altissimo tasso erotico (per inciso, 72 anni portati in modo divino). La cantante si fa ritrarre in acqua, in mare, mentre si gode le vacanze. Patty Pravo, occhiali da sole in testa, indossa, una magliettina bianca, che è zuppa, completamente bagnata. Il risultato? Diventa trasparente e, con discreta evidenza, permette di comprendere che la cantante non indossava alcun tipo di reggiseno. Come detto, un'immagine davvero spinta. E lei è davvero eterna... Leggi su liberoquotidiano

