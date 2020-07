Maggioranza di ferro sul Governo, ma sulle Commissioni si menano come fabbri. Al Senato impallinato Grasso alla Giustizia: sospetti su Iv. I 5S divisi su Lorefice perdono la guida dell’Agricoltura (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo un mese di trattative e molte fumate nere, alla fine il puzzle del rinnovo delle presidenze di commissione a Palazzo Madama e a Montecitorio è stato composto. Non senza i consueti maldipancia, che sempre caratterizzano questo tipo di accordi e qualche incidente di percorso. Le opposizioni, nella fattispecie la Lega, riescono a confermare alla guida delle Commissioni Agricoltura e Giustizia due esponenti del Carroccio. Nel primo caso il caos che si è innescato facendo saltare l’accordo siglato dai vertici dei partiti di Maggioranza è tutto all’interno del Movimento 5 Stelle: il designato fra i pentastellati, Pietro Lorefice, ha creato una spaccatura nel gruppo mentre nel caso della mancata elezione a presidente della ... Leggi su lanotiziagiornale

Il Recovery plan sarà cruciale per Conte che non deve sbagliare mosse e deve stare attento anche al forte malessere del mondo imprenditoriale Negli ultimi giorni si stanno susseguendo votazioni parlam ...La scelta di anticipare anticipare dal 31 ottobre al 15 ottobre 2020 la fine dello stato di emergenza da coronavirus è frutto di una mediazione tra i partiti della maggioranza. Non c’è una motivazione ...