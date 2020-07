Madonna complottista su Instagram, il post sul Coronavirus viene censurato (Di giovedì 30 luglio 2020) Madonna afferma che il vaccino del Coronavirus esiste già Madonna ha realizzato un video su Instagram improvvisandosi complottista affrontando un argomento scottante, il Coronavirus. Il video non è piaciuto al social che ha subito deciso di censurarne il contenuto. La piattaforma non è rimasta a guardare, ha agito subito contro la diffusione delle fake news. Il suo video non è il primo che viene bloccato, molti altri tweet ed articoli sono stati censurati. La cantante in video affermava che per il Coronavirus è già stato trovato un vaccino tenuto nascosto soltanto perché i ricchi possano diventare ancora più ricchi sulle spalle dei più poveri. Infatti, afferma ci sia qualcosa di strano in ... Leggi su kontrokultura

