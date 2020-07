Madonna censurata: «Il vaccino c’è già ma lo nascondono», Instagram la oscura (Di giovedì 30 luglio 2020) Madonna censurata da Instagram: la celebre popstar si è vista oscurare un post dal noto social network a causa della teoria cospirazionista contenuta in esso. Non è la prima volta che la cantante si espone sul virus che da mesi miete vittime e dolore. E mentre a marzo pubblicava un video dal suo bagno in cui – immersa in una vasca di petali di rose – sosteneva che il Covid sarebbe stato “il grande equalizzatore” tra classi sociali, adesso si schiera a sostegno della teoria secondo cui il vaccino per il coronavirus esisterebbe già ma sarebbe tenuto nascosto per fare gli interessi dei ‘potenti’. Leggi anche >> Madonna e Lady Gaga sotto l’attacco degli hacker. La sicurezza web: una questione che riguarda anche i ... Leggi su urbanpost

LOS ANGELES. Madonna censurata su Instagram. Il vaccino per il coronavirus esiste ma viene nascosto per «fare arricchire ancora di più i ricchi», era il contenuto del video cospirazionista pubblicato ...

"La verità ci renderà liberi". Comincia così il messaggio postato da Madonna su Instagram in cui la popstar sostiene con vigore che un vaccino per combattere il coronavirus esiste eccome, "è disponibi ...

LOS ANGELES. Madonna censurata su Instagram. Il vaccino per il coronavirus esiste ma viene nascosto per «fare arricchire ancora di più i ricchi», era il contenuto del video cospirazionista pubblicato ...