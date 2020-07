Maddie McCann, la polizia indaga sulla cantina di Brueckner: tutto quello che sappiamo (Di giovedì 30 luglio 2020) Si stanno per concludere le ricerche all’interno del terreno di Christian Brueckner. La polizia dovrebbe comunicare in serata cosa è stato trovato. Le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann hanno portato la polizia britannica e quella tedesca a sospettare di Christian Brueckner. Il tedesco ha dei precedenti penali che riguardano anche molestie ai bambini e … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Una cantina nascosta sotto terra nel giardino di Hannover: è questo che sta emergendo negli scavi di queste ore portati avanti dalla polizia tedesca nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della pi ...Il cerchio potrebbe stringersi e la svolta nell’indagine per la scomparsa della piccola Maddie McCann, sparita 13 anni fa in Algarve mentre era in vacanza con i genitori, potrebbe essere davvero vicin ...