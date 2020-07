M5S: “Senz’acqua in piena epidemia, presentato esposto in Procura” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il M5S ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per fare luce sulle numerose inefficienze del servizio idrico gestito da Alto Calore Spa” a dirlo sono Antonella Coletta e Carmine Molinaro, attivisti M5S del Sannio e candidati alle prossime elezioni regionali. “I problemi legati alla gestione della risorsa idrica nella nostra provincia non sono una novità, ma diventano insostenibili in questa situazione di emergenza sanitaria dove è richiesto a tutti i cittadini e le attività di garantire un alto livello delle condizioni igieniche. A presentare l’esposto è la nostra portavoce al comune di San Giorgio del Sannio Francesca Maio, alla cui azione ci associamo per la gravità del disservizio in una fase così ... Leggi su anteprima24

