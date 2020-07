Lutto per il collega Marco Scafati, l’abbraccio di tutto ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 30 luglio 2020) Il direttore Peter Gomez, il vicedirettore Simone Ceriotti, l’intera redazione e tutte le strutture de ilfattoquotidiano.it sono vicini a Marco Scafati, prezioso collega della sezione Motori 2.0, che nella notte ha perso il padre. A Marco va un abbraccio affettuoso. L'articolo Lutto per il collega Marco Scafati, l’abbraccio di tutto ilfattoquotidiano.it proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

