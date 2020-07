L’ultimatum di Conte alla Puglia: «Doppia preferenza di genere per le elezioni o interverrà il governo» (Di giovedì 30 luglio 2020) La Puglia deve adeguare alla normativa nazionale il sistema elettorale – e dare l’ok alla Doppia preferenza di genere – e il tempo è agli sgoccioli. Il rischio è quello di incorrere in ricorsi che potrebbero annullare l’esito delle elezioni del 20 e 21 settembre. Il governo, su proposta del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, aveva inviato formale diffida: o la regione adeguava la legge elettorale ai principi delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive (quindi con la Doppia preferenza di genere) entro il 28 luglio o lo avrebbe fatto Roma. E la fumata, al consiglio convocato per ... Leggi su open.online

