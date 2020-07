L’ultima designazione della stagione per il Benevento: il fischietto di Ascoli (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si concluderà domani sera ad Ascoli la stagione del Benevento. Ultimo impegno in serie B per i ragazzi di Pippo Inzaghi che, al “Del Duca” ritroveranno Ivano Pezzuto di Lecce. Il fischietto salentino è stato designato per dirigere il match con i bianconeri, ritrovando la Strega dalla trasferta di Empoli (0-0). Con Pezzuto, in realtà, i giallorossi chiudono una sorta di cerchio: dalla notte col Cittadella, all’ultima di una trionfale stagione. Pezzuto c’era infatti la sera dell’eliminazione nella semifinale play off, rivestendo il ruolo di assistente al var in quella circostanza. Gli assistenti domani sera saranno invece Filippo Bercigli di Valdarno, al secondo ... Leggi su anteprima24

