Luigi Mastroianni, lo scoop sul nuovo amore si fa serio, beccato con una ragazza (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Luigi Mastroianni, tra un impegno e l’altro si mostra accompagnato da belle donne, ma questa volta c’è qualcosa di più Luigi Mastroianni sta trascorrendo le sue vacanze estive in Sicilia, spesso insieme al fratello. Il ragazzo è impegnato con l’arredamento della sua nuova casa dove si trasferirà a breve portando con sé il piccolo Salvo che non lascia mai un attimo da solo. Dopo la rottura con Irene Capuano, non confermata tempestivamente, sembrerebbe essere rimasto single per tanti mesi. Lei per esempio ba subito iniziato una nuova relazione con Christian del quale non si è saputo molto. In questi giorni si fa sempre più presente e pressante lo scoop che ha a che fare con una relazione del giovane DJ siciliano. A quanto pare il suo viso ... Leggi su kontrokultura

