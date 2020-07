Ludovica Valli, l’ex tronista: “Sto male”. Da mesi problemi di salute (Di giovedì 30 luglio 2020) Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne dice ai propri follower di stare male da qualche mese: “Faccio esami constanti” Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne sta male. Non è una diceria di gossip perché è lei stessa a dare notizia. L’influencer ventitreenne lo scrive su Instagram con un post che lascia i suoi ammiratori con il fiato sospeso. La giovane, seguita da più di due milioni di contatti, scrive: “Sto male, fisicamente e psicologicamente da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere”. La ragazza non spiega chiaramente di cosa si tratti anche se, forse, da quanto dice non è chiaro neanche a lei e ai medici che la stanno ... Leggi su bloglive

ItaliaGroup : Gestione dei rifiuti, Cestini Gettacarte. #TemptationIsland #marta #Tardelli #AntonellaElia #Pietro #amoruso… - FiUCeR : @ilgiornale Mi chiedo ma chi cazzo è Ludovica Valli?? - Notiziedi_it : Ludovica Valli preoccupa i fan: “Sto male, fisicamente e psicologicamente” - ilgiornale : Ludovica Valli ha affidato ai social un lungo messaggio dove ha svelato di vivere un momento difficile annunciando… - infoitsalute : Ludovica Valli preoccupa i fan: 'Sto male, fisicamente e psicologicamente' -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Valli Uomini e Donne, l'ex tronista Ludovica Valli: "Sto male, analisi costanti ma mi fido dei medici" Today.it Uomini e Donne, l'ex tronista Ludovica Valli: "Sto male, analisi costanti ma mi fido dei medici"

Così Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e influencer da quasi due milioni di follower, comunica ai fan che sta affrontando un momento complicato a causa di problemi di salute. Nata nel 1997 ...

Ludovica Valli ‘Ho un problema di salute’: il drammatico sfogo dell’ex tronista

Tra i volti più amati della storia di Uomini e Donne vi è, senza alcun dubbio, quello di Ludovica Valli. La giovane, sorella minore di Beatrice Valli, si è fatta conoscere per il suo carattere: una do ...

Così Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e influencer da quasi due milioni di follower, comunica ai fan che sta affrontando un momento complicato a causa di problemi di salute. Nata nel 1997 ...Tra i volti più amati della storia di Uomini e Donne vi è, senza alcun dubbio, quello di Ludovica Valli. La giovane, sorella minore di Beatrice Valli, si è fatta conoscere per il suo carattere: una do ...