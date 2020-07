Luca, il nuovo film Pixar, è ambientato in Italia! Ecco perché (Di giovedì 30 luglio 2020) Luca è il nuovo film che la Pixar ha annunciato. Infatti, la Pixar ha messo a disposizione anche un’immagine del film. La pellicola, che uscirà nel 2021, è ambientato in Riviera, quindi in Italia. Ecco perché e di cosa parla il film per quello che si sa ora. Luca: di cosa parla e il ricordo dell’ideatore Luca è un ragazzino italiano che fa la vacanza in famiglia in Riviera. Qui, fa amicizia con un amico molto speciale. Infatti, si tratta di un mostro marino, che non può essere sotto gli occhi di tutti. Infatti, le altre persone potrebbero fargli del male e il bambino dovrà proteggerlo in nome della loro profonda amicizia. Il ... Leggi su nonsolo.tv

