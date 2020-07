Luca è il prossimo film Pixar (ambientato in Italia) (Di giovedì 30 luglio 2020) S’intitolerà Luca e sarà ambientato in Italia, il prossimo film d’animazione firmato Pixar. A dirigerlo? Il candidato al premio Oscar Enrico Casarosa, animatore e regista genovese che si è distinto negli scorsi anni con il corto La luna, che nel 2012 precedeva nelle sale la pellicola Brave e che gli è valso appunto la nomination agli Academy Awards. La produzione, invece, sarà affidata ad Andrea Warren, che in precedenza ha lavorato a Lava e Cars 3. Luca sarà ambientato in una splendida città della Riviera ligure e sarà incentrato su un ragazzino che, immerso nelle atmosfere di un’estate che non dimenticherà mai più, dovrà far fronte a un terribile ... Leggi su wired

telesimo : RT @Mattiabuonocore: LUCA sarà il prossimo film d'animazione Pixar, in uscita nel 2021, ambientato sulla riviera italiana. Dirige Enrico Ca… - Think_movies : “Luca”: il prossimo film Pixar porterà gli spettatori sulle coste italiane - IcrewplayC : La Disney Pixar ha presentato il prossimo film d'animazione: Luca! Sarà completamente ambientato in Italia! Ma cos… - moviestruckers : #Luca: il prossimo film originale Pixar in arrivo a giugno 2021 - DarksiderCinema : .@DisneyPixarIT ha annunciato che il prossimo film sarà #Luca, storia di amicizia ambientata in Italia. Uscirà nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca prossimo Luca è il prossimo film Pixar (ambientato in Italia) Wired.it L’assessore alla sanità Coletto in visita alle strutture sanitarie di Orvieto

La Regione Umbria riserva la massima attenzione ai servizi sanitari dell’Orvietano: lo conferma la visita da parte dell’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto ... regionale ad hoc sarà definito ...

Meloni a Bovolone

Fratelli D’Italia punta a un risultato storico alle prossime elezioni regionali ... Siamo saldamente nella coalizione di Luca Zaia, il presidente ha ottimamente lavorato. Siamo dalla parte degli ...

La Regione Umbria riserva la massima attenzione ai servizi sanitari dell’Orvietano: lo conferma la visita da parte dell’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto ... regionale ad hoc sarà definito ...Fratelli D’Italia punta a un risultato storico alle prossime elezioni regionali ... Siamo saldamente nella coalizione di Luca Zaia, il presidente ha ottimamente lavorato. Siamo dalla parte degli ...