Luca è il nuovo film Disney Pixar ambientato in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Italia sarà l’ambientazione di un prossimo film Disney & Pixar intitolato Luca. L’annuncio è arrivato solo pochi minuti fa e i fan sono entusiasti dall'idea di poter iniziare questo nuovo viaggio. Walt Disney Studios ha pubblicato il logo ufficiale della pellicola e una prima immagine in cui vediamo due ragazzini saltare da una scogliera. Pur trattandosi di un’immagine che potrebbe non riflettere lo stile artistico del film, possiamo già assaporare le caratteristiche del luogo in cui la pellicola sarà ambientata: un paesino collocato vicino al mare e illuminato dal sole. La produzione ha inoltre anticipato alcune informazioni in merito a questo nuovissimo film animato. ... Leggi su optimagazine

