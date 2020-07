Lombardia: Regione approva cessione quota Milano Serravalle a Fnm (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che prevede l'accettazione della proposta di acquisto vincolante della quota detenuta in Milano Serravalle e l'accordo di esclusiva da parte di Fnm. La delibera prevede inoltre "di stabilire che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Autostrada Pedemontana Lombarda trovano copertura fino a 350 milioni di euro dai proventi della cessione delle azioni di Milano Serravalle a Fnm". Lo comunica Regione Lombardia. Leggi su iltempo

