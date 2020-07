Lombardia: Gallera, 'nessun allarme su influenza, avremo 2,4 mln vaccini' (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - "nessun allarme all'avvio della campagna contro l'influenza. Regione Lombardia avrà a disposizione 2,4 milioni di vaccini, l'80% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni di dosi eseguite)". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Abbiamo individuato, grazie alla nostra Centrale acquisti regionale, i migliori prodotti presenti sul mercato mondiale che offriremo gratuitamente agli over 65, ai bambini fino a 6 anni, alle categorie professionali più a rischio, ai medici, infermieri, operatori sanitari e socio sanitari", sottolinea. Per i bambini fino ai 6 anni c'è "un nuovissimo vaccino spray, senza quindi il trauma della puntura, che in altre parti del mondo viene utilizzato ... Leggi su liberoquotidiano

marcotravaglio : INVITO A SCOMPARIRE Da cinque mesi Attilio Fontana e Giulio Gallera, i due caratteristi che sgovernano la… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Lombardia 2mila “debolmente positivi” in isolamento. Gallera al ministero: “Sicurezza ok, ma no a m… - TV7Benevento : Lombardia: Gallera, 'nessun allarme su influenza, avremo 2,4 mln vaccini' (2)... - TV7Benevento : Lombardia: Gallera, 'nessun allarme su influenza, avremo 2,4 mln vaccini'... - Snoopy16466 : Ma pieni poteri de che? I poteri previsti dall'ordinamento attuale hanno già causato i disastro Lombardia, nelle ma… -