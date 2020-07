Lombardia: Gallera, 'nessun allarme su influenza, avremo 2,4 mln vaccini' (2) (Di giovedì 30 luglio 2020) (Adnkronos) - E' in corso la gara (scade domani, venerdì 31 luglio) per l'acquisizione di 500.000 dosi del vaccino spray antinfluenzale per i bambini. "La campagna vaccinale partirà, come ogni anno, la seconda metà del mese di ottobre - conclude Gallera - in modo da garantire una copertura adeguata alla popolazione fino al successivo mese di marzo, considerando che il picco influenzale è previsto dopo la metà di gennaio. Una massiccia copertura vaccinale sarà importante anche per una tempestiva diagnosi del Coronavirus al manifestarsi di sintomi simil influenzali". La distribuzione ai medici e ai pediatri di famiglia avverrà anche quest'anno attraverso la rete delle farmacie lombarde. Leggi su iltempo

