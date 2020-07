“Lo faccio sempre…”. Barbara Capponi, il bellissimo gesto prima della diretta a ‘Uno Mattina Estate’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo la lunga ed intensa stagione con Valentina Bisti e Roberto Poletti, a ‘Uno Mattina estate’ sono arrivati i nuovi conduttori: Alessandro Baracchini e Barbara Capponi, che tengono compagnia ai telespettatori italiani dal 29 giugno con una nuova edizione della storica trasmissione di Rai Uno. La grande esperienza dei conduttori ha premiato la scelta della Rai: Baracchini lavora in Rai dal 1996 ed è stato uno degli ideatori di RaiNews24, dove figura ancora come uno dei principali conduttori. Dichiaratamente omosessuale, è stato il primo giornalista italiano a renderlo noto in diretta televisiva, nel corso del collegamento di Rai News 24 con la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora del 14 giugno 2012. La dichiarazione ha avuto risonanza su varie testate ... Leggi su caffeinamagazine

