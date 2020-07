Liverpool, nuovo look per Salah: addio al “cespuglio” (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, cambia look e sfoggia fiero il risultato sul proprio profilo Twitter. L’ex Roma ha deciso di cambiare stile e dare un taglio all’iconico “cespuglio” che aveva per lasciare spazio ad un taglio più fresco e sicuramente più adatto alle alte temperature del periodo estivo. 😅 pic.twitter.com/e7cnUZ5qxq — Mohamed Salah (@MoSalah) July 29, 2020 Leggi su sportface

