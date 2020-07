Liverpool, Klopp ammette: “Ho temuto che il coronavirus ci impedisse di vincere la Premier League” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Liverpool è riuscito finalmente a vincere la Premier League. 30 anni dopo l'ultima volta, i Reds sono riusciti a trionfare e diventare Campioni d'Inghilterra. Un successo che non è mai sembrato in discussione, almeno non prima dell'insorgere della pandemia di coronavirus. Proprio l'espansione del Covid-19 ha fermato, come noto, tutte le competizioni sportive per diversi mesi e, per poco, non ci è riuscito in modo definitivo. Come riporta il Sun, il manager tedesco Jurgen Klopp ha ammesso i timori provati in quel periodo senza campo che poteva portare al mancato successo.Klopp: "Ho avuto paura di non vincere la Premier League"caption id="attachment 999363" align="alignnone" width="748" Klopp (getty ... Leggi su itasportpress

