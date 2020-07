L’Italia nello spazio, dove visione, valori e industria si incontrano (Di giovedì 30 luglio 2020) Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un drastico cambio di visione per quanto riguarda lo spazio, da mera frontiera avanzata o esplorazione di nuovi mondi ad ‘asset’ indispensabile per la crescita e lo sviluppo dell’economia di un Paese moderno. Dovremmo ricordarci più spesso che si tratta di una delle eccellenze primarie del nostro Paese con un’importanza crescente, capace di promuovere lo sviluppo delle tecnologie e di essere un tassello fondamentale per l’innovazione nell’industria e nel sistema economico nazionale, oltre che per la sicurezza e la difesa. Molto spesso le nuove tecnologie vengono sviluppate per lo spazio e hanno poi ricadute civili, e gli esempi sono innumerevoli, a partire da computer, cellulari, miniaturizzazione dell’elettronica, sistemi GPS e ... Leggi su ilblogdellestelle

